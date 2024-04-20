Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами: погиб мужчина

В течение дня российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского ОВА Сергея Лысака и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Днем российские войска ударили ракетой по Днепровскому району. К сожалению, погиб 54-летний мужчина, который рядом занимался ремонтом своего автомобиля", - сообщил Лукашук. В результате вражеских ударов повреждены: коммунальное предприятие,

автобусная остановка,

частные дома,

хозяйственные постройки,

линии электропередачи Лисак сообщил, что во время атак россияне использовали ударные дроны разных модификаций.