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Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами: погиб мужчина

Днепропетровская область, Суббота 20 апреля 2024 19:17
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Россияне атаковали Днепропетровскую область дронами и ракетами: погиб мужчина Фото: российские войска ударили ракетой по Днепровскому району (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В течение дня российские оккупанты снова атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе и артиллерией. Били по Никополю, Марганецкой, Мировской и Покровской громадам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского ОВА Сергея Лысака и главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Днем российские войска ударили ракетой по Днепровскому району. К сожалению, погиб 54-летний мужчина, который рядом занимался ремонтом своего автомобиля", - сообщил Лукашук.

В результате вражеских ударов повреждены:

  • коммунальное предприятие,
  • автобусная остановка,
  • частные дома,
  • хозяйственные постройки,
  • линии электропередачи

Лисак сообщил, что во время атак россияне использовали ударные дроны разных модификаций.

Обстрелы Украины 20 апреля

Напомним, РБК-Украина сообщало, что сегодня российские оккупанты неоднократно избивали по Одессе. В результате последнего удара пострадал трехлетний ребенок.

Подробнее об обстреле города и последствиях вражеской атаки можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме Одессы оккупанты также обстреляли и Сумскую область. Днем военные РФ ударили ракетой по инфраструктуре Шостки.

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