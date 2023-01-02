Росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами, дронами та артилерією: усі чотири цілі збили

"Наші оборонці неба з повітряного командування "Схід" не дали ворогу шансів. Знищили усі чотири повітряні цілі противника", - написав він.

Захисники "відмінусували" ракету Х-59МК2 та три дрони, які мали на меті руйнування енергетичної інфраструктури області. "Шахеди" збили у Дніпровському та Кам’янському районах, ракету - на підході до Дніпра.

У Кам’янському районі уламки збитого дрону впали на приватне підприємство. Там сталося займання. Рятувальники вже загасили пожежу.

Окрім того, загарбники обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії. Чотири рази ударили по Нікополю та Марганцю. У міста прилетіло понад 20 ворожих снарядів.

Пошкоджена база відпочинку. Деталі атак ще уточнюються.

На щастя, минулося без постраждалих.

Нагадаємо, вчора росіяни обстріляли Нікопольський район зі ствольної артилерії.

До того ж, 31 грудня окупанти обстріляли Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

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