Війська РФ по обіді обстріляли Нікопольський район

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Друга половина дня пройшла під залпи ствольної артилерії армії Росії. Вони зазнали вогняної поразки територій Марганецької та Мирівської територіальних громад. Є незначні руйнування. Попередньо – люди не постраждали", - зазначив Євтушенко.

За його словами, у межах інших територій району перший день нового року пройшов без надзвичайних ситуацій.

Він також звернувся до мешканців Нікополя та району з проханням: "Цієї ночі прошу мешканців прибережних територій провести в притулок або скористатися правилом двох стін".