Війська РФ по обіді обстріляли Нікопольський район
Російські військові сьогодні, 1 січня, зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.
"Друга половина дня пройшла під залпи ствольної артилерії армії Росії. Вони зазнали вогняної поразки територій Марганецької та Мирівської територіальних громад. Є незначні руйнування. Попередньо – люди не постраждали", - зазначив Євтушенко.
За його словами, у межах інших територій району перший день нового року пройшов без надзвичайних ситуацій.
Він також звернувся до мешканців Нікополя та району з проханням: "Цієї ночі прошу мешканців прибережних територій провести в притулок або скористатися правилом двох стін".
Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.
Пізніше, вночі 1 січня, окупанти пошкодили у Нікополі понад десяток будинків. Щонайменше пошкоджено 9 багатоповерхових та 4 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, один автомобіль.
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