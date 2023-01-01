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Війська РФ по обіді обстріляли Нікопольський район

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Неділя 01 січня 2023 22:26
Війська РФ по обіді обстріляли Нікопольський район Фото: війська РФ по обіді обстріляли Нікопольський район (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні, 1 січня, зі ствольної артилерії обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Нікопольської РВА Євгена Євтушенка.

"Друга половина дня пройшла під залпи ствольної артилерії армії Росії. Вони зазнали вогняної поразки територій Марганецької та Мирівської територіальних громад. Є незначні руйнування. Попередньо – люди не постраждали", - зазначив Євтушенко.

За його словами, у межах інших територій району перший день нового року пройшов без надзвичайних ситуацій.

Він також звернувся до мешканців Нікополя та району з проханням: "Цієї ночі прошу мешканців прибережних територій провести в притулок або скористатися правилом двох стін".

Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли місто Нікополь із використанням реактивних систем залпового вогню.

Пізніше, вночі 1 січня, окупанти пошкодили у Нікополі понад десяток будинків. Щонайменше пошкоджено 9 багатоповерхових та 4 приватних житлових будинків, 6 господарських будівель, один автомобіль.

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