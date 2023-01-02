Россияне атаковали Днепропетровскую область ракетами, дронами и артиллерией: все четыре цели сбили

"Наши защитники неба из воздушного командования "Восход" не дали врагу шансов. Уничтожили все четыре воздушных цели противника", - написал он.

Защитники "отминусовали" ракету Х-59МК2 и три дрона, которые имели целью разрушение энергетической инфраструктуры области. "Шахеды" сбили в Днепровском и Каменском районах, ракету - на подходе к Днепру.

В Каменском районе обломки сбитого дрона упали на частное предприятие. Там произошло возгорание. Спасатели уже потушили пожар.

Кроме того, захватчики обстреляли Никопольский район тяжелой артиллерии. Четыре раза ударили по Никополю и Марганцу. В город прилетело более 20 вражеских снарядов.

Повреждена база отдыха. Детали атак еще уточняются.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, вчера россияне обстреляли Никопольский район из ствольной артиллерии.

К тому же 31 декабря оккупанты обстреляли Никополь с использованием реактивных систем залпового огня.

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