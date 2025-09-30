Росіяни атакували Дніпро дронами: є поранені й пожежі

Російська Федерація атакувала дронами місто Дніпро у вівторок, 30 вересня. Відомо про поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.
За їх даними, Дніпро зазнало масованої атаки російськими дронами.
"Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває - подбайте про безпеку", - написали в ОВА.
Варто зауважити, що наразі українські міста перебувають під атакою ворожих дронів. Раніше повідомлялось, що вибухи лунали у Харкові та Дніпрі.
Також сьогодні з ранку росіяни Російська Федерація запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі.
Вчора ввечері росіяни запустили декілька груп ударних дронів типу "Шахед"- їх було зафіксовано на півночі та в центрі країни.
За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксувались у Київській області - там внаслідок атаки постраждала жінка.
Окрім того, під ранок вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.