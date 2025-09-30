UA

Росіяни атакували Дніпро дронами: є поранені й пожежі

Ілюстративне фото: Росіяни атакували Дніпро дронами (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація атакувала дронами місто Дніпро у вівторок, 30 вересня. Відомо про поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

За їх даними, Дніпро зазнало масованої атаки російськими дронами.

"Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває - подбайте про безпеку", - написали в ОВА.

Атака на Дніпро та Харків

Варто зауважити, що наразі українські міста перебувають під атакою ворожих дронів. Раніше повідомлялось, що вибухи лунали у Харкові та Дніпрі.

Також сьогодні з ранку росіяни Російська Федерація запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі.

 

Обстріл РФ 30 вересня

Вчора ввечері росіяни запустили декілька груп ударних дронів типу "Шахед"- їх було зафіксовано на півночі та в центрі країни.

За даними Повітряних сил, ворожі дрони фіксувались у Київській області - там внаслідок атаки постраждала жінка.

Окрім того, під ранок вівторка, 30 вересня, російська армія завдала масованого удару по місту Бобровиця, що у Чернігівській області. Пошкоджено енергетичну інфраструктуру.

ДнипроВійна в УкраїніАтака дронів