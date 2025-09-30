Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары

Российская Федерация атаковала дронами город Днепр во вторник, 30 сентября. Известно о раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
По их данным, Днепр подвергся массированной атаке российскими дронами.
"Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается - позаботьтесь о безопасности", - написали в ОВА.
Стоит заметить, что сейчас украинские города находятся под атакой вражеских дронов. Ранее сообщалось, что взрывы раздавались в Харькове и Днепре.
Также сегодня с утра россияне Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксировано на севере.
Вчера вечером россияне запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" - они были зафиксированы на севере и в центре страны.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксировались в Киевской области - там в результате атаки пострадала женщина.
Кроме того, под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.