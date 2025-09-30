Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары

По их данным, Днепр подвергся массированной атаке российскими дронами.

"Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается - позаботьтесь о безопасности", - написали в ОВА.

Атака на Днепр и Харьков

Стоит заметить, что сейчас украинские города находятся под атакой вражеских дронов. Ранее сообщалось, что взрывы раздавались в Харькове и Днепре.

Также сегодня с утра россияне Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксировано на севере.