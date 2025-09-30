Росіяни атакували Дніпро дронами: є поранені й пожежі

Російська Федерація атакувала дронами місто Дніпро у вівторок, 30 вересня. Відомо про поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Дніпропетровську ОВА.

За їх даними, Дніпро зазнало масованої атаки російськими дронами.

"Попередньо, є поранені. Сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуємо. Тривога триває - подбайте про безпеку", - написали в ОВА.

Атака на Дніпро та Харків

Варто зауважити, що наразі українські міста перебувають під атакою ворожих дронів. Раніше повідомлялось, що вибухи лунали у Харкові та Дніпрі.

Також сьогодні з ранку росіяни Російська Федерація запустила декілька нових груп ударних дронів типу "Шахед". Цього разу дрони зафіксовано на півночі.