ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары

Вторник 30 сентября 2025 16:54
UA EN RU
Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары Иллюстративное фото: Россияне атаковали Днепр дронами (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация атаковала дронами город Днепр во вторник, 30 сентября. Известно о раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

По их данным, Днепр подвергся массированной атаке российскими дронами.

"Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается - позаботьтесь о безопасности", - написали в ОВА.

Атака на Днепр и Харьков

Стоит заметить, что сейчас украинские города находятся под атакой вражеских дронов. Ранее сообщалось, что взрывы раздавались в Харькове и Днепре.

Также сегодня с утра россияне Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксировано на севере.

Обстрел РФ 30 сентября

Вчера вечером россияне запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" - они были зафиксированы на севере и в центре страны.

По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксировались в Киевской области - там в результате атаки пострадала женщина.

Кроме того, под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днипро Война в Украине Атака дронов
Новости
Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары
Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен