Россияне атаковали Днепр дронами: есть раненые и пожары
Российская Федерация атаковала дронами город Днепр во вторник, 30 сентября. Известно о раненых.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
По их данным, Днепр подвергся массированной атаке российскими дронами.
"Предварительно, есть раненые. Произошло несколько возгораний. Все детали выясняем. Тревога продолжается - позаботьтесь о безопасности", - написали в ОВА.
Атака на Днепр и Харьков
Стоит заметить, что сейчас украинские города находятся под атакой вражеских дронов. Ранее сообщалось, что взрывы раздавались в Харькове и Днепре.
Также сегодня с утра россияне Российская Федерация запустила несколько новых групп ударных дронов типа "Шахед". На этот раз дроны зафиксировано на севере.
Обстрел РФ 30 сентября
Вчера вечером россияне запустили несколько групп ударных дронов типа "Шахед" - они были зафиксированы на севере и в центре страны.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны фиксировались в Киевской области - там в результате атаки пострадала женщина.
Кроме того, под утро вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области. Повреждена энергетическая инфраструктура.