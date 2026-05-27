Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни атакували бригаду енергетиків на Харківщині, є постраждалі

10:44 27.05.2026 Ср
1 хв
Чим росіяни сьогодні обстрілювали область?
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни атакували бригаду енергетиків на Харківщині (Getty Images)

У Харківській області російські окупанти дроном атакували бригаду енергетиків. Постраждали двоє працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства енергетики України.

"На Харківщині під час виконання службових обов’язків бригада енергетиків потрапила під обстріл ворожого дрона", - повідомили у Міненерго.

Внаслідок російської атаки двоє працівників зазнали поранень.

Постраждалих доставили до лікарні, де медики надали всю необхідну допомогу.

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни влаштували нову повітряну атаку на Україну в ніч на 27 травня. Ворог випустив 163 безпілотники, серед яких були й реактивні.

Сили ППО збили 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА у семи локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на чотирьох локаціях.

Зокрема, сьогодні вночі під масованим ударом ворожих безпілотників опинився Чернігів, у місті пролунало близько 15 вибухів. Внаслідок атаки було пошкоджено місцеве підприємство.

Також в ніч проти 27 травня армія РФ майже 20 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Застосовувала безпілотники, артилерією та авіабомби. Шестеро людей зазнали поранень, сталася пожежа, понівечені автівки.

