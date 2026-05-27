Росіяни атакували бригаду енергетиків на Харківщині, є постраждалі

Обстріли України

Нагадаємо, росіяни влаштували нову повітряну атаку на Україну в ніч на 27 травня. Ворог випустив 163 безпілотники, серед яких були й реактивні.

Сили ППО збили 150 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Водночас зафіксовано влучання восьми ударних БпЛА у семи локаціях. Також уламки збитих дронів впали ще на чотирьох локаціях.

Зокрема, сьогодні вночі під масованим ударом ворожих безпілотників опинився Чернігів, у місті пролунало близько 15 вибухів. Внаслідок атаки було пошкоджено місцеве підприємство.

Також в ніч проти 27 травня армія РФ майже 20 разів атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини.

Застосовувала безпілотники, артилерією та авіабомби. Шестеро людей зазнали поранень, сталася пожежа, понівечені автівки.