Россияне атаковали бригаду энергетиков на Харьковщине, есть пострадавшие

10:44 27.05.2026 Ср
1 мин
Чем россияне сегодня обстреливали область?
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне атаковали бригаду энергетиков на Харьковщине (Getty Images)

В Харьковской области российские оккупанты дроном атаковали бригаду энергетиков. Пострадали двое работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики Украины.

"На Харьковщине во время выполнения служебных обязанностей бригада энергетиков попала под обстрел вражеского дрона", - сообщили в Минэнерго.

В результате российской атаки двое работников получили ранения.

Пострадавших доставили в больницу, где медики оказали всю необходимую помощь.

Обстрелы Украины

Напомним, россияне устроили новую воздушную атаку на Украину в ночь на 27 мая. Враг выпустил 163 беспилотника, среди которых были и реактивные.

Силы ПВО сбили 150 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание восьми ударных БпЛА в семи локациях. Также обломки сбитых дронов упали еще на четырех локациях.

В частности, сегодня ночью под массированным ударом вражеских беспилотников оказался Чернигов, в городе прозвучало около 15 взрывов. В результате атаки было повреждено местное предприятие.

Также в ночь на 27 мая армия РФ почти 20 раз атаковала Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины.

Применяла беспилотники, артиллерией и авиабомбы. Шесть человек получили ранения, произошел пожар, изуродованные машины.

