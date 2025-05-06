Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди

Російські війська ввечері 6 травня атакували Запоріжжя ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Також зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей.

За інформацією Федорова, росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Є пошкодження у різних районах міста, сталося кілька займань.

Також, за його словами, внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.

"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - повідомив Федоров.

Обстріл України 6 травня

Нагадаємо, у ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів та дронів-імітаторів з шести напрямків.

Сила ППО вдалося знищити 54 дронів типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

Зокрема, під час сьогоднішнього обстрілу постраждали чотири райони Харкова. Також у місті палав місцевий ринок "Барабашово".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.