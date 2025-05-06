ua en ru
Ср, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди

Запоріжжя, Вівторок 06 травня 2025 22:44
UA EN RU
Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди Фото: росіяни атакували дронами Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 6 травня атакували Запоріжжя ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - повідомив Федоров.

Також, за його словами, внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.

Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Оновлено 22:52

За інформацією Федорова, росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Є пошкодження у різних районах міста, сталося кілька займань.

Також зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей.

Обстріл України 6 травня

Нагадаємо, у ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів та дронів-імітаторів з шести напрямків.

Сила ППО вдалося знищити 54 дронів типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.

Внаслідок атаки постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.

Зокрема, під час сьогоднішнього обстрілу постраждали чотири райони Харкова. Також у місті палав місцевий ринок "Барабашово".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Війна в Україні Атака дронів
NEWS
Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо
Україна та Росія провели великий обмін полоненими: що відомо
DAILY
Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні
Мілан Лєліч, Роман Кот Час Мерца. Чи стане новий німецький канцлер лідером Європи і чого чекати Україні