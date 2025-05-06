Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди
Російські війська ввечері 6 травня атакували Запоріжжя ударними дронами "Шахед". Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі, під завалами перебувають люди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Через атаку росіян у місті понівечені будівлі. Попередньо, під завалами перебувають люди. Екстрені служби прямують на місця влучань", - повідомив Федоров.
Також, за його словами, внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталась пожежа.
Попередньо, росіяни атакували обʼєкт інфраструктури. Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Оновлено 22:52
За інформацією Федорова, росіяни нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Є пошкодження у різних районах міста, сталося кілька займань.
Також зруйнований приватний будинок. Попередньо, під завалами знаходяться двоє людей.
Обстріл України 6 травня
Нагадаємо, у ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів та дронів-імітаторів з шести напрямків.
Сила ППО вдалося знищити 54 дронів типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Внаслідок атаки постраждали Харківська, Одеська та Дніпропетровська області.
Зокрема, під час сьогоднішнього обстрілу постраждали чотири райони Харкова. Також у місті палав місцевий ринок "Барабашово".
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