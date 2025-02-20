Росіяни обстріляли сортувальний центр та вантажівку "Укрпошти" у Херсоні

Вранці російські окупанти знову обстріляли Херсон і пошкодили сортувальний центр "Укрпошти". А напередодні ворог влучив у вантажівку оператора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал генерального директора компанії Ігоря Смілянського.

"Вчора ворог вразив нашу автівку, яка прямувала до Станіслава, а сьогодні вранці вразив наш сортувальний центр в Херсоні", - розповів Смілянський.

За словами директора "Укрпошти", Станіслав - невелике містечко на самій лінії фронту на Херсонщині. Там працює лише "Укрпошта", а ворог постійно атакує звичайних цивільних.

Смілянський показав повністю знищену автівку, яка вигоріла внаслідок обстрілу. 21-річний водій, за його словами, отримав важкі поранення.

"Завдяки діям хлопців із ЗСУ та начальника нашого відділення його життя вдалося врятувати. Попри те, що ми годинами чекали можливості його евакуювати - ворожі дрони висіли над місцем ураження", - зазначив очільник "Укрпошти".

Наразі водій у лікарні, його життя у безпеці.

Директор "Укрпошти" додав, що компанія зв’яжеться з усіма клієнтами, чиї посилки були знищені внаслідок влучань, і компенсує втрати. Роботу сортувального центру планують відновити якнайшвидше.

Фото: наслідки обстрілу сортувального центру та вантажівки "Укрпошти" у Херсоні (t.me/igorsmelyansky)

Обстріл Херсона

Нагадаємо, пізно ввечері, 19 лютого, російські окупанти атакували Херсон з авіації. Глава Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко поінформував, що ворог запустив по місту три КАБи, один влучив у багатоквартирний будинок в Центральному районі.