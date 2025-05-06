Росія вночі запустила більше 130 дронів з шести напрямків: як відпрацювала ППО

Фото: Росія вночі запустили більше 130 дронів з шести напрямків (Getty Images)

У ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та дронів-імітаторів з шести напрямків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Під час обстрілу ворог запустив 136 дронів з районів: російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;

тимчасово окупованого Приморська Запорізької області. До відбиття атаки залучались: авіація;

зенітні ракетні підрозділи;

засоби радіоелектронної боротьби;

мобільні вогневі групи Сил оборони України. Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 дронів типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків. Ще один БпЛА наразі перебуває у повітрі. Внаслідок атаки постраждали: Харківська;

Одеська;

Дніпропетровська області.