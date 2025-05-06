Росія вночі запустила більше 130 дронів з шести напрямків: як відпрацювала ППО
У ніч на 6 травня російські терористи запустили проти України 136 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) та дронів-імітаторів з шести напрямків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).
Під час обстрілу ворог запустив 136 дронів з районів:
- російських міст Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ;
- тимчасово окупованого Приморська Запорізької області.
До відбиття атаки залучались:
- авіація;
- зенітні ракетні підрозділи;
- засоби радіоелектронної боротьби;
- мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 10:30 підтверджено збиття 54 дронів типу Shahed на сході, півночі, півдні та в центрі країни. Також 70 дронів-імітаторів були локаційно втрачені без негативних наслідків.
Ще один БпЛА наразі перебуває у повітрі.
Внаслідок атаки постраждали:
- Харківська;
- Одеська;
- Дніпропетровська області.
Обстріли України з боку Росії
Від початку повномасштабної війни російські терористи регулярно обстрілюють територію України. Під удар також потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян. Для атак ворог використовує ракети різних типів, дрони, керовані авіаційні бомби (КАБи) та артилерію.
До атак дронами терористи вдаються щоночі. Під час сьогоднішнього обстрілу постраждали чотири райони Харкова. Також у місті палав місцевий ринок "Барабашово".
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