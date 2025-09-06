Росіяни атакували авто "швидкої" у Дніпропетровській області (фото)

Росіяни сьогодні, 6 вересня, атакували автомобіль "швидкої допомоги" на Синельниківщині Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Два райони області були під ворожим ударом. По Нікопольщині агресор цілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Покровську і Червоногригорівську громади. По Синельниківщині противник бив БпЛА. Влучив по Петропавлівській, Слов’янській, Межівській громадах", - зазначив Лисак.
За його словами, в результаті обстрілу постраждав 40-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Також виникла пожежа, пошкоджені 3 приватні будинки, авто "швидкої".
"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. Атака забрала життя двох чоловіків та жінки. Співчуття близьким загиблих", - додав глава Дніпропетровської ОВА.
Російські війська постійно завдають ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі Дніпропетровської області дронами та ракетами.
Так, 19 серпня ворог вдарив по навчальному закладу у Дніпропетровській області ударним безпілотником. В результаті ворожого обстрілу виникла пожежа.
Раніше ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок артобстрілу загинули двоє чоловіків і жінка, також є постраждалі. Серед загиблих - 23-річний рятувальник. Також з чотирьох поранених троє осіб – працівники ДСНС.
Як пізніше стало відомо, росіяни застосували тактику подвійного удару. Рятувальники потрапили під артилерійський обстріл, коли обстежували територію після попереднього удару. Було пряме влучання у службовий автомобіль.