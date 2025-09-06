Росіяни атакували авто "швидкої" у Дніпропетровській області (фото)

"Два райони області були під ворожим ударом. По Нікопольщині агресор цілив артилерією та FPV-дронами. Атакував Нікополь, Покровську і Червоногригорівську громади. По Синельниківщині противник бив БпЛА. Влучив по Петропавлівській, Слов’янській, Межівській громадах", - зазначив Лисак.

За його словами, в результаті обстрілу постраждав 40-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Також виникла пожежа, пошкоджені 3 приватні будинки, авто "швидкої".

"Маємо трагічну звістку із Покровської громади Синельниківського району. З-під завалів приватного будинку, який зруйнував ворожий КАБ 1 вересня, рятувальники дістали тіла його мешканців. Атака забрала життя двох чоловіків та жінки. Співчуття близьким загиблих", - додав глава Дніпропетровської ОВА.