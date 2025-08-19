ua en ru
РФ вдарила по навчальному закладу на Дніпропетровщині: у ДСНС показали фото наслідків

Вівторок 19 серпня 2025 14:06
РФ вдарила по навчальному закладу на Дніпропетровщині: у ДСНС показали фото наслідків Фото: РФ вдарила по навчальному закладу на Дніпропетровщині (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вдарили по навчальному закладу у Дніпропетровській області ударним безпілотником. В результаті ворожого обстрілу виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

"Росіяни завдали удару БпЛА по навчальному закладу в Синельниківському районі. Внаслідок влучань виникла пожежа. Вогнеборці ліквідували займання", - зазначили у ДСНС.

За словами рятувальників, в результаті удару, попередньо, обійшлося без постраждалих.

Удари по Дніпропетровській області

Російські війська постійно завдають ударів по цивільній та промисловій інфраструктурі Дніпропетровської області дронами та ракетами.

Так, 6 серпня ворог атакував Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок артобстрілу загинули двоє чоловіків і жінка, також є постраждалі. Серед загиблих - 23-річний рятувальник. Також з чотирьох поранених троє осіб – працівники ДСНС.

Як пізніше стало відомо, росіяни застосували тактику подвійного удару. Рятувальники потрапили під артилерійський обстріл, коли обстежували територію після попереднього удару. Було пряме влучання у службовий автомобіль.

Окрім того, вночі 6 серпня окупанти атакували ударними дронами Дніпропетровську область. Так, вибухи лунали у Дніпрі, Павлограді та Кривому Розі. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлову інфраструктуру та є постраждалі серед населення.

