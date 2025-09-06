RU

Россияне атаковали авто "скорой" в Днепропетровской области (фото)

Фото: россияне атаковали авто "скорой" в Днепропетровской области (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Россияне сегодня, 6 сентября, атаковали автомобиль "скорой помощи" на Синельниковщине Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Два района области были под вражеским ударом. По Никопольщине агрессор целился артиллерией и FPV-дронами. Атаковал Никополь, Покровскую и Червоногригорьевскую громады. По Синельниковщине противник бил БпЛА. Попал по Петропавловской, Славянской, Межевской громадах", - отметил Лысак.

По его словам, в результате обстрела пострадал 40-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Также возник пожар, повреждены 3 частных дома, авто "скорой".

 

"Есть трагическое известие из Покровской громады Синельниковского района. Из-под завалов частного дома, который разрушил вражеский КАБ 1 сентября, спасатели достали тела его жителей. Атака унесла жизни двух мужчин и женщины. Соболезнования близким погибших", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

 

Удары РФ по Днепропетровской области

Российские войска постоянно наносят удары по гражданской и промышленной инфраструктуре Днепропетровской области дронами и ракетами.

Так, 19 августа враг ударил по учебному заведению в Днепропетровской области ударным беспилотником. В результате вражеского обстрела возник пожар.

Ранее враг атаковал Никополь Днепропетровской области. В результате артобстрела погибли двое мужчин и женщина, также есть пострадавшие. Среди погибших - 23-летний спасатель. Также из четырех раненых трое человек - работники ГСЧС.

Как позже стало известно, россияне применили тактику двойного удара. Спасатели попали под артиллерийский обстрел, когда обследовали территорию после предыдущего удара. Было прямое попадание в служебный автомобиль.

