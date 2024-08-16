Росіяни атакували авто поліції у Миколаївській області: постраждали троє патрульних

Обстріл України 16 серпня

Росія в ніч на 16 серпня завдала комбінованого удару по Україні. Окупанти випустили три балістичні ракети "Іскандер" та дрони-камікадзе "Шахед".

Українські захисники знищили всі дрони, які випустили росіяни. Протиповітряна оборона працювала у п'яти областях - Полтавській, Житомирській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській.

Вибухи лунали, зокрема, у Києві, а місцева влада повідомляла про роботу ППО.

Як повідомила Київська міська військова адміністрація, у столиці не було влучань. Внаслідок атаки постраждалих та руйнувань у Києві немає.

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