Россияне атаковали авто полиции в Николаевской области: пострадали трое патрульных

Обстрел Украины 16 августа

Россия в ночь на 16 августа нанесла комбинированный удар по Украине. Оккупанты выпустили три баллистических ракеты "Искандер" и дроны-камикадзе "Шахед".

Украинские защитники уничтожили все дроны, выпущенные россиянами. Противовоздушная оборона работала в пяти областях - Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Одесской и Николаевской.

Взрывы звучали, в частности, в Киеве, а местные власти сообщали о работе ПВО.

Как сообщила Киевская городская военная администрация, в столице не было попаданий. В результате атаки пострадавших и разрушений в Киеве нет.

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