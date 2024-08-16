У Києві чутно вибухи: працює ППО
У ніч на 16 серпня в Києві чутно звуки вибухів. У столиці працює ППО по ворожим дронам.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка, канал Київської обласної військової адміністрації та власного кореспондента.
"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Кличко о 00:19.
У КОВА уточнили, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано безпілотники, тож сили ППО працюють по ворожим силам.
Також у КОВА закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші, а саме - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.
Трохи раніше о 00:18, Повітряні сили уточнили, що в межах столиці зафіксовано "Шахед".
Оновлено о 00:51
У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Станом на цей час інформації про будь-які пошкодження в столиці внаслідок атаки БпЛА не було.
Де оголошено тривогу
Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.
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