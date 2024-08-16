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У Києві чутно вибухи: працює ППО

П'ятниця 16 серпня 2024 00:22
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У Києві чутно вибухи: працює ППО Фото: сили ППО України (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 16 серпня в Києві чутно звуки вибухів. У столиці працює ППО по ворожим дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка, канал Київської обласної військової адміністрації та власного кореспондента.

"Вибухи в місті. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Кличко о 00:19.

У КОВА уточнили, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано безпілотники, тож сили ППО працюють по ворожим силам.

Також у КОВА закликали перебувати в укриттях і дотримуватися інформаційної тиші, а саме - не фіксувати та не викладати в мережу роботу захисників України.

Трохи раніше о 00:18, Повітряні сили уточнили, що в межах столиці зафіксовано "Шахед".

Оновлено о 00:51

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги. Станом на цей час інформації про будь-які пошкодження в столиці внаслідок атаки БпЛА не було.

Де оголошено тривогу

Карта тривог станом на момент публікації новини виглядає наступним чином.

У Києві чутно вибухи: працює ППО

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