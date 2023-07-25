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Росіяни атакували з артилерії Берислав у Херсонській області: є поранені

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Берислав, Херсонська область, Вівторок 25 липня 2023 10:20
Росіяни атакували з артилерії Берислав у Херсонській області: є поранені Фото: росіяни атакували з артилерії Берислав у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У понеділок ввечері, 24 липня, російські війська вкотре атакували Херсонську область. Під артилерійський обстріл потрапило місто Берислав, дві жительки отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 24 липня близько 22:00 російські війська обстріляли місто Берислав. За попередньою інформацією, населений пункт окупанти атакували з артилерії", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки. Дві місцеві жительки отримали поранення, їх госпіталізували.

За процесуального керівництва Бериславської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби та артилерію.

Так, 23 липня окупанти завдали удару по Херсонській області. Росіяни били по Одрадокам’янці. Влучили по житловій забудові. В результаті обстрілу поранення дістала 70-річна жінка.

А 22 липня російські військові атакували Бериславську громаду Херсонської області. В результаті чого постраждала одна людина.

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