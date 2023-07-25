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Россияне атаковали с артиллерии Берислав в Херсонской области: есть раненые

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Берислав, Херсонская область, Вторник 25 июля 2023 10:20
Россияне атаковали с артиллерии Берислав в Херсонской области: есть раненые Фото: россияне атаковали с артиллерии Берислав в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В понедельник вечером, 24 июля, российские войска в очередной раз атаковали Херсонскую область. Под артиллерийский обстрел попал город Берислав, две жительницы получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 24 июля около 22:00 российские войска обстреляли город Берислав. По предварительной информации, населенный пункт оккупанты атаковали из артиллерии", - говорится в сообщении.

В результате атаки повреждены частные дома. Две местные жительницы получили ранения, их госпитализировали.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Обстрелы Херсонской области

Российские оккупанты регулярно обстреливают правобережье Херсонской области. Для атак они, в частности, используют управляемые авиационные бомбы и артиллерию.

Так, 23 июля оккупанты нанесли удар по Херсонской области. Россияне били по Отрядокаменке. Попали по жилой застройке. В результате обстрела ранения получила 70-летняя женщина.

А 22 июля российские военные атаковали Бериславскую общину Херсонской области. В результате чего пострадал один человек.

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