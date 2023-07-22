ua ru
Сб, 22 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Війська РФ обстріляли Бериславський район Херсонської області, є постраждалий

Новость на русском →
Субота 22 липня 2023 17:57
Війська РФ обстріляли Бериславський район Херсонської області, є постраждалий Ілюстративне фото: Війська РФ обстріляли Бериславський район Херсонської області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Російські військові атакували Бериславську громаду Херсонської області. В результаті чого постраждала одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Херсонської ОВА в Telegram.

Росіяни з авіації скинули три керовані авіабомби на Зміївку. У місті зафіксовано три "прильоти" - по місцевому кладовищу, житловому кварталу та фермерському господарству.

Через ворожий удар пошкоджено щонайменше чотири житлові будинки, а також приміщення ферми.

"Інформація щодо потерпілих уточнюється. Попередньо, постраждав один місцевий житель. На жаль, поки що з чоловіком не вдається встановити звʼязок", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Херсонської області

Російські окупанти регулярно обстрілюють правобережжя Херсонської області. Для атак вони, зокрема, використовують керовані авіаційні бомби.

Так, 16 липня ворог вдарив по селу Розлив Херсонської області. Внаслідок цього поранення отримали 54-річна жінка та чоловік 49 років.

Також 17 липня окупанти завдали ударів по Білозерській громаді в Херсонській області. Через атаку постраждали двоє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Війна Росії проти України
NEWS
Виїзд із України під забороною. Що чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону
Виїзд із України під забороною. Що чекає на чоловіків за незаконний перетин кордону
DAILY
Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Ігнат: F-16 може приблизити відсоток збиття ракет і дронів над Україною до ста