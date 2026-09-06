Росіяни атакувала КПП "Орлівка" на Одещині, пункт пропуску знову не працює

Що ще важливо знати

Нагадаємо, в ніч на 1 вересня росіяни також атакували КПП "Орлівка". Зокрема, ворог завдав удару по будівлі та території пункту пропуску, внаслідок чого виникли пожежі. У результаті атак об’єкт тимчасово припинив роботу.

Також ми писали, що на Закарпатті готуються відкрити новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігета-Мармація". Зокрема, вже тривають перевірки готовності інфраструктури. Запуск переходу очікується у 2027 році.