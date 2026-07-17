На кордоні з Румунією готують до відкриття новий пункт пропуску: коли запрацює

На Закарпатті триває підготовка до відкриття нового міжнародного пункту пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй" на кордоні з Румунією. Зараз там перевіряють готовність інфраструктури, а запуск переходу планують уже цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську митницю .

Головне: Запуск уже цього року: На Закарпатті триває фінальний етап підготовки до відкриття нового автомобільного пункту пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй".

На Закарпатті триває фінальний етап підготовки до відкриття нового автомобільного пункту пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй". Інфраструктура повністю готова: На КПП уже побудували під'їзну дорогу, укріпили берегову лінію річки, встановили освітлення, облаштували робочі зони для митників і прикордонників та смуги руху.

На КПП уже побудували під'їзну дорогу, укріпили берегову лінію річки, встановили освітлення, облаштували робочі зони для митників і прикордонників та смуги руху. Цілодобовий режим та потужність: Новий перехід працюватиме 24/7. На ньому облаштували 6 смуг для легкових авто, 2 - для автобусів та 6 - для вантажівок.

Новий перехід працюватиме 24/7. На ньому облаштували 6 смуг для легкових авто, 2 - для автобусів та 6 - для вантажівок. Полегшення логістики: Відкриття нового пункту пропуску допоможе розвантажити інші напрямки на українсько-румунському кордоні, значно пришвидшить оформлення транспорту та спростить перетин кордону для жителів прикордонних регіонів.

За даними митниці, урядова комісія вже розпочала перевірку об'єкта. Її завдання - оцінити, чи готова перша черга будівництва до відкриття руху легкових автомобілів.

Фактично йдеться про фінальний етап підготовки перед запуском нового пункту пропуску.

"Біла Церква - Сігету-Мармацієй" має стати ще одним автомобільним переходом між Україною та Румунією. Очікується, що його відкриття розвантажить інші пункти пропуску, покращить логістику та спростить поїздки для мешканців прикордонних регіонів.

На кордоні з Румунією з'явиться новий пункт пропуску (фото: Закарпатська митниця)

Що вже зробили

На об'єкті вже облаштували основну інфраструктуру. Зокрема, побудували під'їзну дорогу, укріпили берегову лінію, встановили освітлення, облаштували смуги руху, зони огляду та робочі місця для митників і прикордонників.

Паралельно Закарпатська митниця та Державна прикордонна служба відпрацьовують процедури оформлення транспорту, щоб зробити перетин кордону максимально швидким.

Яким буде новий пункт пропуску

Після відкриття пункт пропуску працюватиме цілодобово.

За інформацією митниці, тут облаштували шість смуг для легкових автомобілів, дві - для автобусів і ще шість - для вантажного транспорту.

Очікується, що щодоби через новий перехід зможуть проїжджати до 700 легкових автомобілів, близько 60 автобусів і до 400 вантажівок.