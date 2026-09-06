Россияне атаковала КПП "Орловка" в Одесской области, пункт пропуска снова не работает

Что еще важно знать

Напомним, в ночь на 1 сентября россияне тоже атаковали КПП "Орловка". В частности, враг попал по зданию и территории пункта пропуска, в результате чего возникли пожары. В результате атак объект временно прекратил войну.

Также мы писали, что в Закарпатье готовятся открывать новый пункт пропуска "Белая Церковь - Сигета-Мармация". В частности, уже идут проверки готовности инфраструктуры. Запуск перехода ожидается в 2027 году.