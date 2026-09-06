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Росіяни атакувала КПП "Орлівка" на Одещині, пункт пропуску знову не працює

04:20 06.09.2026 Нд
1 хв
Що відомо про чергову атаку?
aimg Едуард Ткач
Росіяни атакувала КПП "Орлівка" на Одещині, пункт пропуску знову не працює Фото: пункт пропуску Орлівка (Getty Images)
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Російські окупанти в ніч проти 6 вересня вчергове атакували Одеську область. Під ударом потрапила прикордонна інфраструктура.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Ізмаїльської районної державної адміністрації.

"Противник здійснив повітряний напад на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. У зв’язку з атакою пункт пропуску "Орлівка" тимчасово призупинив роботу", - йдеться у повідомляє.

В оперштабі Ізмаїльської РДА додали, що про відновлення роботи пункту пропуску буде повідомлено додатково.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, в ніч на 1 вересня росіяни також атакували КПП "Орлівка". Зокрема, ворог завдав удару по будівлі та території пункту пропуску, внаслідок чого виникли пожежі. У результаті атак об’єкт тимчасово припинив роботу.

Також ми писали, що на Закарпатті готуються відкрити новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігета-Мармація". Зокрема, вже тривають перевірки готовності інфраструктури. Запуск переходу очікується у 2027 році.

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