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Россияне атаковала КПП "Орловка" в Одесской области, пункт пропуска снова не работает

04:20 06.09.2026 Вс
1 мин
Что известно об очередной атаке?
aimg Эдуард Ткач
Россияне атаковала КПП "Орловка" в Одесской области, пункт пропуска снова не работает Фото: пункт пропуска Орловка (Getty Images)
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Российские оккупанты в ночь на 6 сентября в очередной раз атаковали Одесскую область. Под ударом попала пограничная инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской райгосадминистрации.

"Противник совершил воздушное нападение на пограничную инфраструктуру Измаильского района. В связи с атакой пункт пропуска "Орловка" временно приостановил работу", - говорится в сообщении.

В оперштабе Измаильской РГА добавили, что о возобновлении работы пункта пропуска будет сообщено дополнительно.

Что еще важно знать

Напомним, в ночь на 1 сентября россияне тоже атаковали КПП "Орловка". В частности, враг попал по зданию и территории пункта пропуска, в результате чего возникли пожары. В результате атак объект временно прекратил войну.

Также мы писали, что в Закарпатье готовятся открывать новый пункт пропуска "Белая Церковь - Сигета-Мармация". В частности, уже идут проверки готовности инфраструктуры. Запуск перехода ожидается в 2027 году.

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