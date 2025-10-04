Росіяни атакуали дроном лікарняне містечко у Краматорську

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Донецькій області прогриміли вибухи. Їх було чутно під час загрози балістичної атаки.

Пізніше глава Донецької ОВА Вадим Івашкін повідомив, що частина Донецької області була знеструмлена в результаті обстрілів з боку росіян. Зокрема, без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська.

Також ми писали, що в ніч на 23 вересня росіяни завдали подвійного удару по Краматорську. В результаті обстрілів було зафіксовано пошкодження будинків, а саме - вікон, балконів і фасадів.