Росіяни атакуали дроном лікарняне містечко у Краматорську

У суботу вдень, 4 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Краматорськ Донецької області. Ворог влучив по лікарняному містечку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Краматорська міська рада.
"4 жовтня о 15:30 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Ударний БпЛА влучив по території лікарняного містечка", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. У владі поінформували, що наразі встановлюють остаточні наслідки російського удару.
Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Донецькій області прогриміли вибухи. Їх було чутно під час загрози балістичної атаки.
Пізніше глава Донецької ОВА Вадим Івашкін повідомив, що частина Донецької області була знеструмлена в результаті обстрілів з боку росіян. Зокрема, без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська.
Також ми писали, що в ніч на 23 вересня росіяни завдали подвійного удару по Краматорську. В результаті обстрілів було зафіксовано пошкодження будинків, а саме - вікон, балконів і фасадів.