Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Росіяни атакуали дроном лікарняне містечко у Краматорську

Фото: остаточні наслідки атаки встановлюються (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу вдень, 4 жовтня, російські окупанти вчергове атакували Краматорськ Донецької області. Ворог влучив по лікарняному містечку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Краматорська міська рада.

"4 жовтня о 15:30 Краматорськ зазнав ворожого обстрілу. Ударний БпЛА влучив по території лікарняного містечка", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. У владі поінформували, що наразі встановлюють остаточні наслідки російського удару.

Обстріли Краматорська

Нагадаємо, що в п'ятницю ввечері в Донецькій області прогриміли вибухи. Їх було чутно під час загрози балістичної атаки.

Пізніше глава Донецької ОВА Вадим Івашкін повідомив, що частина Донецької області була знеструмлена в результаті обстрілів з боку росіян. Зокрема, без світла залишилися Дружківка, Костянтинівка та деякі райони Краматорська.

Також ми писали, що в ніч на 23 вересня росіяни завдали подвійного удару по Краматорську. В результаті обстрілів було зафіксовано пошкодження будинків, а саме - вікон, балконів і фасадів.

КраматорськДонецька областьВійна в Україні