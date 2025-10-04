RU

Россияне атаковали дроном больничный городок в Краматорске

Фото: окончательные последствия атаки устанавливаются (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу днем, 4 октября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Краматорск Донецкой области. Враг попал по больничному городку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Краматорский городской совет.

"4 октября в 15:30 Краматорск подвергся вражескому обстрелу. Ударный БпЛА попал по территории больничного городка", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Во власти проинформировали, что сейчас устанавливают окончательные последствия российского удара.

 

Обстрелы Краматорска

Напомним, что в пятницу вечером в Донецкой области прогремели взрывы. Их было слышно во время угрозы баллистической атаки.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Ивашкин сообщил, что часть Донецкой области была обесточена в результате обстрелов со стороны россиян. В частности, без света остались Дружковка, Константиновка, и некоторые районы Краматорска.

Также мы писали, что в ночь на 23 сентября россияне нанесли двойной удар по Краматорску. В результате обстрелов было зафиксировано повреждение домов, а именно - окон, балконов и фасадов.

КраматорскДонецкая областьВойна в Украине