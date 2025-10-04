Россияне атаковали дроном больничный городок в Краматорске

Обстрелы Краматорска

Напомним, что в пятницу вечером в Донецкой области прогремели взрывы. Их было слышно во время угрозы баллистической атаки.

Позже глава Донецкой ОВА Вадим Ивашкин сообщил, что часть Донецкой области была обесточена в результате обстрелов со стороны россиян. В частности, без света остались Дружковка, Константиновка, и некоторые районы Краматорска.

Также мы писали, что в ночь на 23 сентября россияне нанесли двойной удар по Краматорску. В результате обстрелов было зафиксировано повреждение домов, а именно - окон, балконов и фасадов.