ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Генасамблея ООН Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дві атаки за ніч: у Краматорську дрони РФ пошкодили будинки й спричинили пожежу

Краматорськ, Середа 24 вересня 2025 09:22
UA EN RU
Дві атаки за ніч: у Краматорську дрони РФ пошкодили будинки й спричинили пожежу Ілюстративне фото: у Краматорську дрони РФ пошкодили будинки й спричинили пожежу (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталія Кава

Російська армія в ніч на середу, 23 вересня, завдала подвійного удару по Краматорську. Там зафіксовано пошкодження будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.

Першого удару по місту було завдано близько 03:30. Росіяни дроном влучили на відкриту місцину поруч з житловим будинком в одному з мікрорайонів міста. Там було зафіксовано пошкодження вікон, балконів та фасадів у будинках довкола.

А вже о 04:15 російський дрони "Молнія-2" влучив по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок удару в одній з квартир зайнялась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.

Наразі інформації про постраждалих не надходило.

Фото: наслідки обстрілу Краматорська (t.me/kramatorsk_rada)

Удари по Краматорську

Останнім часом російська армія посилила обстріди Краматорська. Зокрема, ми писали, що у ніч на 14 вересня росіяни вдарили по Краматорську авіабомбами ФАБ-250. Авіабомба влучила у центральну частину міста.

Внаслідок цього обстрілу постраждали 19 осіб, пошкодження зафіксовано в 35 багатоквартирних будинках, трьох навчальних закладах, адміністративних будівлях, банку та магазинах.

А 8 вересня окупанти завдали удару по рятувальниках у Краматорську під час ліквідації пожежі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Краматорськ Війна в Україні Атака дронів
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Зеленський і Трамп зустрілися в Нью-Йорку: перші деталі
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"