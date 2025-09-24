Дві атаки за ніч: у Краматорську дрони РФ пошкодили будинки й спричинили пожежу
Російська армія в ніч на середу, 23 вересня, завдала подвійного удару по Краматорську. Там зафіксовано пошкодження будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Краматорської міської ради.
Першого удару по місту було завдано близько 03:30. Росіяни дроном влучили на відкриту місцину поруч з житловим будинком в одному з мікрорайонів міста. Там було зафіксовано пошкодження вікон, балконів та фасадів у будинках довкола.
А вже о 04:15 російський дрони "Молнія-2" влучив по багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок удару в одній з квартир зайнялась пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.
Наразі інформації про постраждалих не надходило.
Удари по Краматорську
Останнім часом російська армія посилила обстріди Краматорська. Зокрема, ми писали, що у ніч на 14 вересня росіяни вдарили по Краматорську авіабомбами ФАБ-250. Авіабомба влучила у центральну частину міста.
Внаслідок цього обстрілу постраждали 19 осіб, пошкодження зафіксовано в 35 багатоквартирних будинках, трьох навчальних закладах, адміністративних будівлях, банку та магазинах.
А 8 вересня окупанти завдали удару по рятувальниках у Краматорську під час ліквідації пожежі.