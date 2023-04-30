Росіяни з артилерії та мінометів обстріляли Сумську область: влучили в житловий будинок

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ОК "Північ ".

Станом на 22:00 російські війська тричі обстріляли прикордоння Сумської області з різних видів озброєння:

З 21:25 до 21:35 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно з міномету 120 мм, в районі н.п. Зноб-Новгородське. В результаті обстрілу постраждав приватний будинок.

З 21:30 до 21:32 зафіксовано 2 "приходи", ймовірно міномет 120 мм, в районі н.п. Середина-Буда.

З 21:35 до 21:40 зафіксовано 3 "приходи", ймовірно зі ствольної артилерії, в районі н.п. Ромашкове.

"Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - зазначили у командуванні.