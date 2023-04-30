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В Дніпропетровській області чули вибух під час тривоги

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Дніпропетровська область, Неділя 30 квітня 2023 22:06
В Дніпропетровській області чули вибух під час тривоги Фото: в Дніпропетровській області чули вибух (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 30 квітня, в Дніпропетровській області було чути звук вибуху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Оновлено 22:57. Влада Павлограда закликала місцевих жителів не виходити з дому.

"Люди, не вештайтесь містом, перебувайте у безпечних місцях, якщо ви хочете з кимось побачитись, то краще просто зателефонуйте", - йдеться в повідомленні місцевого виконкому в Telegram.

Оновлено 22:20. Місцеві Telegram-канали повідомили, що в області чули повторні вибухи.

Місцеві жителі повідомляють, що в Дніпропетровській області було чути звук вибуху.

На момент вибуху в області була оголошена повітряна тривога.

Водночас Telegram-канал Павлоградського виконкому закликав жителів перебувати в укриттях.

"Перебувайте в безпечних місцях. Просимо не викладати фото, повідомлення. Чекаємо на офіційну інформацію", - йдеться в повідомлення.

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Нікопольський район. В результаті атаки є жертви та пошкодження інфраструктури.

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