Россияне из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область: попали в жилой дом

В воскресенье, 30 апреля, российские военные обстреляли Сумскую область. В результате вражеских атак пострадал частный дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ОК "Север ".

По состоянию на 22:00 российские войска трижды обстреляли приграничье Сумской области из разных видов вооружения:

С 21:25 до 21:35 зафиксировано 3 "прихода", вероятно из миномета 120 мм, в районе н.п. Зноб-Новгородское. В результате обстрела пострадал частный дом.

С 21:30 до 21:32 зафиксировано 2 "прихода", вероятно миномет 120 мм, в районе н.п. Середина-Буда.

С 21:35 до 21:40 зафиксировано 3 "прихода", вероятно из ствольной артиллерии, в районе н.п. Ромашково.

"О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала", - отметили в командовании.