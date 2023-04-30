Понад 50 "прильотів". Окупанти обстріляли три громади Сумської області

У неділю, 30 квітня, російські війська обстріляли три громади Сумської області. Усього було зафіксовано понад 50 "прильотів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сумської ОВА в Telegram .

Так, росіяни завдали ударів по:

Середино-Будській громаді з артилерії. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватне домоволодіння. Також з території РФ з вертольота противник випустив 10 ракет по місту Середина-Буда. Унаслідок авіаудару пошкоджено три приватні будинки та АЗС.

Зноб-Новгородській громаді з міномета. Також росіяни здійснили обстріл із РСЗВ "Град". Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Есманської громади з артилерії.

Нагадаємо, 27 квітня російські війська 27 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Загалом зафіксовано понад 130 "прильотів".

Крім того, внаслідок обстрілу, який здійснили росіяни 26 квітня, було поранено людей та пошкоджено громадянську інфраструктуру.

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