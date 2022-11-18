Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область: є пошкодження
У п'ятницю, 18 листопада, росіяни атакували Сумську область. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждав автомобіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького
"Росіяни обстріляли Шалигинську громаду зі ствольної артилерії. 33 "прильоти" були на території двох прикордонних сіл", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, снаряди розривалися на полях, людських городах, подвір’ях та дорогах.
За словами Живицького, частково зруйновані огорожі помешкань місцевих жителів, сараї, автомобіль.
"Постраждалих, на щастя, немає", - додав очільник області.
Нагадаємо, що росіяни протягом минулого дня здійснили сім обстрілів прикордонних громад Сумської області з використанням гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".
У понеділок, 14 листопада, росіяни випустили 143 снаряди, міни та ракети по Сумській області. Внаслідок атак окупантів троє людей отримали поранення.
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