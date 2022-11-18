Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область: є пошкодження

У п'ятницю, 18 листопада, росіяни атакували Сумську область. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждав автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького

"Росіяни обстріляли Шалигинську громаду зі ствольної артилерії. 33 "прильоти" були на території двох прикордонних сіл", - йдеться у повідомленні. Як зазначається, снаряди розривалися на полях, людських городах, подвір’ях та дорогах. За словами Живицького, частково зруйновані огорожі помешкань місцевих жителів, сараї, автомобіль. "Постраждалих, на щастя, немає", - додав очільник області.