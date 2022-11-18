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Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область: є пошкодження

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Україна, П'ятниця 18 листопада 2022 21:02
Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область: є пошкодження Фото: Росіяни з артилерії обстріляли Сумську область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитро Браславський

У п'ятницю, 18 листопада, росіяни атакували Сумську область. Внаслідок артилерійського обстрілу постраждав автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького

"Росіяни обстріляли Шалигинську громаду зі ствольної артилерії. 33 "прильоти" були на території двох прикордонних сіл", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, снаряди розривалися на полях, людських городах, подвір’ях та дорогах.

За словами Живицького, частково зруйновані огорожі помешкань місцевих жителів, сараї, автомобіль.

"Постраждалих, на щастя, немає", - додав очільник області.

Нагадаємо, що росіяни протягом минулого дня здійснили сім обстрілів прикордонних громад Сумської області з використанням гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".

У понеділок, 14 листопада, росіяни випустили 143 снаряди, міни та ракети по Сумській області. Внаслідок атак окупантів троє людей отримали поранення.

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