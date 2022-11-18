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Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область: есть повреждения

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Украина, Пятница 18 ноября 2022 21:02
Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область: есть повреждения Фото: Россияне из артиллерии обстреляли Сумскую область (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 18 ноября, россияне атаковали Сумскую область. В результате артиллерийских обстрелов пострадал автомобиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницы главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Россияне обстреляли Шалыгинскую общину из ствольной артиллерии. 33 "прилета" были на территории двух пограничных сел", - говорится в сообщении.

Как отмечается, снаряды разрывались на полях, человеческих огородах, дворах и дорогах.

По словам Живицкого, частично разрушены заборы местных жителей, сараны, автомобиль.

"Пострадавших, к счастью, нет", - добавил глава области.

Напомним, что россияне в течение прошлого дня совершили семь обстрелов приграничных общин Сумской области с использованием гранатометов, минометов, артиллерии и "Градов".

В понедельник, 14 ноября, россияне выпустили 143 снаряда, мины и ракеты по Сумской области. В результате атак оккупантов три человека получили ранения.

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