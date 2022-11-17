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Окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли Сумську область

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Суми, Четвер 17 листопада 2022 21:22
Окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли Сумську область Фото: окупанти з "Градів" та артилерії обстріляли Сумську область (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Росіяни протягом дня здійснили сім обстрілів прикордонних громад Сумської області з використанням гранатометів, мінометів, артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

У Середино-Будській громаді на одне із прикордонних сіл ворог випустив 15 хв, обійшлося без руйнувань.

Зноб-Новгородська громада зазнала обстрілів чотири рази. О 13 годині російські військові вдарили з "Градів". Усього зафіксовано 10 "прильотів" по одному із сіл і стільки ж по іншому.

Згодом майже одночасно були ще мінометні та артилерійські обстріли. Усього пролунало 11 вибухів. На щастя, обійшлося без наслідків.

В Есманьській громаді майже о 17:00 росіяни обстріляли прикордонне село з артилерії, виявлено всього 12 "прильотів". За попередніми даними, без руйнувань.

Наразі жодних ударних угруповань чи додаткового скупчення ворожих військ біля кордонів Сумської області немає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні, 17 листопада, російські війська обстріляли Дніпро. Зафіксовано кілька попадань до інфраструктурних об'єктів, понад 20 постраждалих.

Також раніше ми писали, що російські окупанти здійснили пуск "Калібрів" з акваторії Чорного моря. Загарбники також направили по Одеській області шість ракет із літаків.

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