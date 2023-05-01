Обстріли Херсонської області: РФ випустила 160 снарядів, є жертва, серед поранених дитина

За минулу добу російські окупанти здійснили 39 обстрілів Херсонської області, випустивши 163 снаряди з важкої артилерії, "Градів", БПЛА та авіації. Зокрема, Херсон ворог обстріляв 8 разів, загинула одна людина, поранення отримала дитина.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю державної установи у середмісті Херсона", - розповів він.



За даними очільника регіону, через російську агресію одна людина загинула і троє, серед яких одна дитина, дістали поранення.

Як повідомлялось, вдень неділі, 30 квітня, росіяни завдали ударів по двох громадах Херсонської області. Попередньо було відомо про одного постраждалого та одну загиблу.

Крім того, 30 квітня, з села Кізомис, що в Херсонській області, евакуювали всіх дітей. Населений пункт постійно перебуває під обстрілами окупантів.