Окупанти 29 разів за день обстріляли прикордоння Сумської області

Війська РФ знову вели вогонь прикордонним районам Сумської області, застосовуючи для завдання ударів 21 липня артилерію та авіацію. Протягом дня противником було здійснено 29 обстрілів по 7 територіальних громадах.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram -канал Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).

Зазначається, що загалом було зафіксовано 161 вибух, а атакам зазнавали Новослобідська, Середино-Будська, Есманська, Краснопільська, Білопільська, Шалигинська, Великописарівська громади Сумської області.

Дані про обстріл:

По території Новослобідської громади було здійснено артобстріл (4 вибухи).

У Середино-Будській громаді зафіксовано 5 вибухів АГС.

Війська РФ обстрілювали територію Есманської громади з артилерії (12 вибухів) та АГС (5 вибухів). Крім того, з ворожого вертольота було здійснено пуск 2-х некерованих ракет типу "НАР" (2 вибухи). Також окупанти для обстрілів застосовували міномети (31 вибух).

На територію Краснопільської громади противник скинув 43 міни.

Російські війська обстрілювали Білопольську громаду з мінометів (22 вибухи).

По території Шалигинської громади противник бив з АГС (5 вибухів).

На території Великописарівської громади було зафіксовано 30 вибухів з мінометів, а також обстріл із СПГ-9 (2 вибухи).

Як повідомили в ОВА, попередньо внаслідок ворожих обстрілів обійшлося без жертв та руйнувань цивільної інфраструктури.

Обстріл військами РФ Сумської області

Російські окупанти обстрілюють прикордонні райони Сумської області практично щодня, застосовуючи різне озброєння. Окрім того, під атаки потрапляє й обласний центр.

Так, у ніч проти 20 липня війська РФ атакували Суми ударними безпілотниками "Шахед".

17 липня в Сумській області внаслідок ворожого обстрілу загинули двоє людей. Того ж дня росіяни атакували Білопілля. Через атаку руйнувань зазнало адміністративне приміщення.

Нагадаємо також, що нещодавно в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони від РФ.