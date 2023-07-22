Окупанти за допомогою дрона скинули вибухівку на Сумську область: є поранені

Російські військові скинули вибуховий пристрій у центр міста Середина-Буда, що в Сумській області. В результаті ворожої атаки постраждало двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, сьогодні, 22 липня, близько 14:30 ворог за допомогою дрона скинув вибуховий пристрій на цивільні обʼєкти в центрі міста Середина-Буда.

Внаслідок атаки ворога отримали поранення двоє чоловіків, які перебували біля входу до пункту незламності. Один із потерпілих якраз забезпечував доступ осіб до укриття, а інший проїжджав повз на велосипеді.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими поліції, надалі матеріали будуть передані до Управління СБУ в Сумській області.

Нагадаємо, сьогодні російські військові також завдали удару по Харківській області. В результаті обстрілу отримав поранення чоловік.

Обстріли Сумської області

Нагадаємо, що частина Сумської області у перший місяць повномасштабної війни була захоплена російськими військами. Після звільнення території окупанти продовжують обстрілювати регіон з території РФ.

Росіяни застосовують проти мирного населення артилерію, дрони та міномети. Майже щодня окупанти атакують прикордонні території Сумської області.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в регіоні оголосили добровільну евакуацію з 5-км прикордонної зони від РФ.

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