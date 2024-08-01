Сьогодні, 1 серпня, ворог артилерією обстріляв Нікополь Дніпропетровської області. Внаслідок ударів у місті є загиблі й руйнування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.
Внаслідок обстрілу у Нікополі загинули дві жінки - мама та донька. Одній було 40 років, а іншій - 72.
"Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів", - додав
Окрім загиблих, є й постраждалий - 46-річний чоловік.
Фото: росіяни артилерією обстріляли Нікополь, є руйнування та загиблі (t.me/dnipropetrovskaODA)
Також внаслідок ударів:
Від початку повномасштабної війни ворог регулярно обстрілює Нікополь та Нікопольський район.
На початку травня російські війська обстріляли Нікополь, внаслідок чого у місті почалася пожежа. Тоді двоє людей загинули, ще двоє були поранені.
Також у червні терористи атакували Нікопольський район з артилерії й атакували дронами-камікадзе. Через обстріли були постраждалі й руйнування інфраструктур.
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