ua en ru
Чт, 06 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Нікополь і район, дрон влучив у автобус, є постраждалі

Нікополь, Дніпропетровська область, Четвер 06 червня 2024 08:04
UA EN RU
Росіяни обстріляли Нікополь і район, дрон влучив у автобус, є постраждалі Фото: росіяни обстріляли Нікополь та Нікопольський район (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Валерій Савицький

Минулої ночі російські військові обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки один із дронів влучив в автобус, є руйнування інфраструктури та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

За його інформацією, ввечері стався обстріл Нікополя, а також Марганецької та Червоногригорівської громади.

Вранці загарбники обстріляли районний центр. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники оперативно загасили пожежу.

Постраждали люди, які перебували всередині - чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.

"Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач", - повідомив Лисак.

Фото: голова Харківської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA)

Обстріли України

Ввечері 5 червня росіяни запустили ударні дрони з півдня. В низці областей була оголошена повітряна тривога.

Згодом уночі прогримів вибух біля Запоріжжя.

Минулої ночі російські військові випустили по Україні балістичні ракети та 18 ударних БпЛА типу "Шахед".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь
NEWS
Чому в деяких містах жорсткі обмеження по світлу і що буде далі
Чому в деяких містах жорсткі обмеження по світлу і що буде далі
DAILY
Чим закінчаться вибори до Європарламенту і що вони значать для України
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч Чим закінчаться вибори до Європарламенту і що вони значать для України