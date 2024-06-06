Росіяни обстріляли Нікополь і район, дрон влучив у автобус, є постраждалі

Минулої ночі російські військові обстріляли з артилерії й атакували дронами-камікадзе Нікопольський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки один із дронів влучив в автобус, є руйнування інфраструктури та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

За його інформацією, ввечері стався обстріл Нікополя, а також Марганецької та Червоногригорівської громади. Вранці загарбники обстріляли районний центр. Ворожий БпЛА поцілив у рейсовий автобус. Він зайнявся, рятувальники оперативно загасили пожежу. Постраждали люди, які перебували всередині - чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка. "Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередач", - повідомив Лисак. Фото: голова Харківської ОВА Сергій Лисак (t.me/dnipropetrovskaODA)