В результате обстрела в Никополе погибли две женщины - мама и дочь. Одной было 40 лет, а другой - 72.

"Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов", - добавил

Кроме погибших, есть и пострадавший - 46-летний мужчина.

Фото: россияне артиллерией обстреляли Никополь, есть разрушения и погибшие (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также в результате ударов:

изуродованные многоэтажки. В одной из них произошел пожар на балконе;

повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы.

Обстрелы Никополя и района

С начала полномасштабной войны враг регулярно обстреливает Никополь и Никопольский район.

В начале мая российские войска обстреляли Никополь, в результате чего в городе начался пожар. Тогда два человека погибли, еще двое были ранены.

Также в июне террористы атаковали Никопольский район из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Из-за обстрелов были пострадавшие и разрушения инфраструктур.