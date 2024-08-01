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Россияне артиллерией обстреляли Никополь, есть разрушения и погибшие

Фото: россияне артиллерией обстреляли Никополь, есть разрушения и погибшие (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 1 августа, враг артиллерией обстрелял Никополь Днепропетровской области. В результате ударов в городе есть погибшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

В результате обстрела в Никополе погибли две женщины - мама и дочь. Одной было 40 лет, а другой - 72. 

"Это трагические последствия артобстрела россиян. Они попали по городу десятком снарядов", - добавил 

Кроме погибших, есть и пострадавший - 46-летний мужчина.  

 

Фото: россияне артиллерией обстреляли Никополь, есть разрушения и погибшие (t.me/dnipropetrovskaODA)

Также в результате ударов: 

  • изуродованные многоэтажки. В одной из них произошел пожар на балконе; 
  • повреждены частные дома, пожарная часть, колледж, школа, автобусы. 

Обстрелы Никополя и района

С начала полномасштабной войны враг регулярно обстреливает Никополь и Никопольский район. 

В начале мая российские войска обстреляли Никополь, в результате чего в городе начался пожар. Тогда два человека погибли, еще двое были ранены. 

Также в июне террористы атаковали Никопольский район из артиллерии и атаковали дронами-камикадзе. Из-за обстрелов были пострадавшие и разрушения инфраструктур. 

 

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