Росіяни обстріляли Нікополь: загорівся будинок, є жертви та поранені (фото)
Вранці у четвер, 9 травня, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Почалася пожежа, є загиблі та поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих. Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки - 39 та 67 років", - розповів він.
Наслідки атаки РФ
Місто, за даними голови ОВА, росіяни обстріляли з самого ранку.
Під час атаки зайнялася приватна оселя. Ще дві понівечені, зачепило й п'ять багатоквартирних будинків.
Наслідки обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)
Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.
Обстріли Нікополя
Російські війська постійно б'ють по Нікополю Дніпропетровської області.
Справа в тому, щоб "дістати" до міста, окупантам достатньо артилерії, оскільки Нікополь вони атакують із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.
Нагадаємо, наприкінці квітня росіяни обстріляли Нікополь, тоді було поранено жінку.
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