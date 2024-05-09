ua en ru
Чт, 09 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли Нікополь: загорівся будинок, є жертви та поранені (фото)

Дніпро, Четвер 09 травня 2024 09:19
UA EN RU
Росіяни обстріляли Нікополь: загорівся будинок, є жертви та поранені (фото) Фото: росіяни 9 травня обстріляли Нікополь, є загиблі та поранені (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у четвер, 9 травня, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Почалася пожежа, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих. Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки - 39 та 67 років", - розповів він.

Наслідки атаки РФ

Місто, за даними голови ОВА, росіяни обстріляли з самого ранку.

Під час атаки зайнялася приватна оселя. Ще дві понівечені, зачепило й п'ять багатоквартирних будинків.

Наслідки обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно б'ють по Нікополю Дніпропетровської області.

Справа в тому, щоб "дістати" до міста, окупантам достатньо артилерії, оскільки Нікополь вони атакують із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Нагадаємо, наприкінці квітня росіяни обстріляли Нікополь, тоді було поранено жінку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нікополь Дніпропетровська область
NEWS
ТОП-5 високооплачуваних професій: хто в Україні заробляє найбільше
ТОП-5 високооплачуваних професій: хто в Україні заробляє найбільше
DAILY
Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Зарплати нижчі, а ціни вищі. Що не так з економікою України і чому в Європі люди багатші