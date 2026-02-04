UA

Обстріл Києва НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни активно розширюють пускові для "Шахедів": чим це загрожує

Ілюстративне фото: іранський безпілотник типу "Шахед" (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти активно розширюють пускові майданчики для ударних безпілотників "Шахед". Один з них розташований на аеродромі "Шаталово" у Смоленській області РФ.

Супутникові знімки свідчать, що на "Шаталово" вже є чотири стаціонарні пускові установки та чотири спеціалізовані машини для запуску дронів. Росіяни можуть одночасно запустити з цього аеродрому 22 дрони "Шахед", а загалом за ніч - сотні безпілотників.

При цьому, оскільки аеродром відносно близький до кордону, росіяни бояться удару українських безпілотників. Тому вони розгорнули біля "Шаталово" батарею протиповітряної оборони.

Загалом, за даними з супутникових знімків, росіяни активно розширюють пускові позиції в шести пунктах, з яких зазвичай здіснюються дронові теракти проти України:

  • аеродром "Шаталово";
  • аеродром "Миллерово";
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • Навля;
  • Цимбулова;
  • тимчасово окупований Донецьк.

Зокрема в Ростовській області біля "Миллерово" виявлено зведення спеціальних гаражів для обслуговування та зберігання ударних безпілотників. Там вже вибудована ціла система ангарів різної місткості, а ще чотири будуються. Загалом це дозволить росіянам зберігати на "Миллерово" до 126 дронів одночасно.

Фото: "Мілітарний"

Зазначимо також, нещодавно стало відомо, що російські війська почали використовувати дрони "Гербера" у ролі носіїв малих розвідувальних, або ударних безпілотників.

Фактично, "Гербера" імітує "популярний" у окупантів "Шахед". Цей дрон переважно використовується, як "обманка", але може також нести невелику бойову частину, або проводити радіоелектронну розвідку. В ЗСУ зазначали, що навіть невеликі "Гербери" можуть нести загрозу, оскільки російські терористи часто споряджають цей дрон кількома кілограмів вибухівки.

