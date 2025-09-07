ua en ru
Несуть серйозну шкоду: у Повітряних силах розповіли про небезпеку дронів типу "Гербера"

Неділя 07 вересня 2025 13:21
Несуть серйозну шкоду: у Повітряних силах розповіли про небезпеку дронів типу "Гербера" Фото: у Повітряних силах розповіли про небезпеку дронів типу "Гербера" (скрін відео)
Автор: Константин Широкун

Навіть невеликі російські дрони-імітатори типу "Гербера" можуть нести серйозну загрозу, оскільки можуть мати на борту кілька кілограмів вибухівки.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі телемарафону.

"Хочу відзначити, що дрони-імітатори і безпілотники інших типів все ж таки теж мають певне корисне навантаження. Це можуть бути як засоби розвідки типу камер, так і може бути вибухівка", - зазначив Ігнат.

За його словами, на "Гербері" без проблем може бути розміщено до 5 кілограмів вибухівки, і це теж небезпечний дрон.

"Якщо він попаде у вразливе місце, він може принести серйозну шкоду", - підкреслив начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ.

Що відомо про "Гербери"

Російський дрон "Гербера" імітує "популярний" у окупантів "Шахед". Він часто використовується для перевантаження української ППО.

У ГУР також повідомляли, що Росія складає такі дрони на заводі у місті Єлабуга. Такі безпілотники можуть нести бойову частину, та проводити радіоелектронну розвідку, зокрема для виявлення позицій ППО та фіксації влучань інших ударних дронів.

За рахунок використання простих матеріалів (фанера, пінопласт) "Гербера" в десятки разів дешевша за "Шахеди".

Повітряні сили України Дрони
