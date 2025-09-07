Несуть серйозну шкоду: у Повітряних силах розповіли про небезпеку дронів типу "Гербера"

Навіть невеликі російські дрони-імітатори типу "Гербера" можуть нести серйозну загрозу, оскільки можуть мати на борту кілька кілограмів вибухівки.

Про це заявив начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі телемарафону.

"Хочу відзначити, що дрони-імітатори і безпілотники інших типів все ж таки теж мають певне корисне навантаження. Це можуть бути як засоби розвідки типу камер, так і може бути вибухівка", - зазначив Ігнат.

За його словами, на "Гербері" без проблем може бути розміщено до 5 кілограмів вибухівки, і це теж небезпечний дрон.

"Якщо він попаде у вразливе місце, він може принести серйозну шкоду", - підкреслив начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ.