Россияне активно расширяют пусковые для "Шахедов": чем это грозит

Российские оккупанты активно расширяют пусковые площадки для ударных беспилотников "Шахед". Одна из них расположена на аэродроме "Шаталово" в Смоленской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Милитарный".
Спутниковые снимки свидетельствуют, что на "Шаталово" уже есть четыре стационарные пусковые установки и четыре специализированные машины для запуска дронов. Россияне могут одновременно запустить с этого аэродрома 22 дрона "Шахед", а всего за ночь - сотни беспилотников.
При этом, поскольку аэродром относительно близок к границе, россияне боятся удара украинских беспилотников. Поэтому они развернули возле "Шаталово" батарею противовоздушной обороны.
В целом, по данным со спутниковых снимков, россияне активно расширяют пусковые позиции в шести пунктах, из которых обычно совершаются дроновые теракты против Украины:
В частности, в Ростовской области возле "Миллерово" обнаружено возведение специальных гаражей для обслуживания и хранения ударных беспилотников. Там уже выстроена целая система ангаров различной вместимости, а еще четыре строятся. В целом это позволит россиянам хранить на "Миллерово" до 126 дронов одновременно.
Отметим также, недавно стало известно, что российские войска начали использовать дроны "Гербера" в роли носителей малых разведывательных или ударных беспилотников.
Фактически, "Гербера" имитирует "популярный" у оккупантов "Шахед". Этот дрон преимущественно используется, как "обманка", но может также нести небольшую боевую часть, или проводить радиоэлектронную разведку. В ВСУ отмечали, что даже небольшие "Герберы" могут нести угрозу, поскольку российские террористы часто снаряжают этот дрон несколькими килограммами взрывчатки.