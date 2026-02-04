Росіяни активно розширюють пускові для "Шахедів": чим це загрожує

Російські окупанти активно розширюють пускові майданчики для ударних безпілотників "Шахед". Один з них розташований на аеродромі "Шаталово" у Смоленській області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

Супутникові знімки свідчать, що на "Шаталово" вже є чотири стаціонарні пускові установки та чотири спеціалізовані машини для запуску дронів. Росіяни можуть одночасно запустити з цього аеродрому 22 дрони "Шахед", а загалом за ніч - сотні безпілотників.

При цьому, оскільки аеродром відносно близький до кордону, росіяни бояться удару українських безпілотників. Тому вони розгорнули біля "Шаталово" батарею протиповітряної оборони.

Загалом, за даними з супутникових знімків, росіяни активно розширюють пускові позиції в шести пунктах, з яких зазвичай здіснюються дронові теракти проти України:

аеродром "Шаталово";

аеродром "Миллерово";

Приморсько-Ахтарськ;

Навля;

Цимбулова;

тимчасово окупований Донецьк.

Зокрема в Ростовській області біля "Миллерово" виявлено зведення спеціальних гаражів для обслуговування та зберігання ударних безпілотників. Там вже вибудована ціла система ангарів різної місткості, а ще чотири будуються. Загалом це дозволить росіянам зберігати на "Миллерово" до 126 дронів одночасно.

Фото: "Мілітарний"