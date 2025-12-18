Росіяни активно обстрілюють Херсонську ТЕЦ, можуть бути перебої з опаленням, - ОВА

Херсонська ТЕЦ перебуває під постійними обстрілами російських окупантів. Через це не вдається розпочати ліквідацію наслідків минулих російських терактів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі телемарафону.
За його словами, російські окупанти розгорнули активний терор проти теплоенергетики. Так, впродовж 17 грудня росіяни обстрілювали комунальну та енергетичну інфраструктуру.
"Це й енергетика, у трансформатор було влучання і будівля "Водоканалу". Прильот був поряд. Там працюють станції. Також по мережі газового господарства є влучання", - зазначив він.
За словами Толоконнікова, особливу увагу російські терористи приділяють Херсонській ТЕЦ. Внаслідок постійних атак РФ ліквідувати наслідки минулих обстрілів поки що неможливо.
"Ну і як завжди по Херсонській ТЕЦ продовжуються обстріли, через що ми не можемо приступити до ліквідації ще попередніх обстрілів тому, що під постійним обстрілом ТЕЦ", - резюмував він.
Зазначимо, що 6 грудня Толоконніков повідомляв - російські окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ приблизно 100 снарядів. Відновити її буде вкрай складно, зараз тисячі людей залишилися без тепла.
До цього, 3 грудня, "Нафтогаз" повідомив, що терористи РФ здійснили черговий цілеспрямований обстріл АТ "Херсонська ТЕЦ". Внаслідок російського теракту станція була фактично знищена, її робота припинена.
За даними ОВА, внаслідок припинення роботи ТЕЦ залишилися без опалення та світла 470 будинків та загалом 40,5 тисячі абонентів. ОВА вивчає варіанти альтернативного забезпечення будинків теплопостачанням.