Россияне активно обстреливают Херсонскую ТЭЦ, могут быть перебои с отоплением, - ОВА

По его словам, российские оккупанты развернули активный террор против теплоэнергетики. Так, в течение 17 декабря россияне обстреливали коммунальную и энергетическую инфраструктуру.

"Это и энергетика, в трансформатор было попадание и здание "Водоканала". Прилет был рядом. Там работают станции. Также по сети газового хозяйства есть попадания", - отметил он.

По словам Толоконникова, особое внимание российские террористы уделяют Херсонской ТЭЦ. Вследствие постоянных атак РФ ликвидировать последствия прошлых обстрелов пока невозможно.

"Ну и как всегда по Херсонской ТЭЦ продолжаются обстрелы, из-за чего мы не можем приступить к ликвидации еще предыдущих обстрелов потому, что под постоянным обстрелом ТЭЦ", - резюмировал он.